Blanco, dopo Sanremo qualcosa di inimmaginabile: "In tutto il mondo...", roba da urlo

Blanco continua a mietere successi. Dopo il trionfo, in coppia con Mahmood, al festival di Sanremo continua ad avere successo e riconoscimenti. La canzone vincitrice Brividi è infatti la più ascoltata al mondo su Spotify tra quelle uscite la scorsa settimana. Il dato è quello che va dal 4 al 6 febbraio e Mahmood e Blanco non sono la sola traccia sanremese nella Top Debut Songs in the World della piattaforma streaming. Al nono posto c'è La Rappresentante di Lista con "Ciao Ciao".

Intanto Blanco, sempre con Mahmood, si dovrà preparare nelle prossime settimane alla partecipazione all'Eurovision Song Contest. Manifestazione che si terrà a Torino a maggio. Per Blanco, infatti, come vincitore di Sanremo spetta la partecipazione in rappresentanza dell'Italia in occasione del ritorno della manifestazione canora continentale in Italia, a 31 anni di distanza dall'ultima volta.

L'ultima edizione è stata vinta dai Maneskin con Zitti e buoni. E proprio i Maneskin. Il gruppo romano ha fatto i complimenti a Mahmood e Blanco, facendogli i migliori auguri per la partecipazione: "In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi", scrive la band dall'account social ufficiale.

