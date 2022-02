Emma Marrone a Sanremo con le calze a rete: "Se hai una gamba importante...". Rissa con Davide Maggio: "Vergognati"

08 febbraio 2022 a

Una furiosa Emma Marrone, colpita nella sua femminilità dopo il Festival di Sanremo forse più "inclusivo" di sempre e impegnatissimo contro il bullismo, reale e virtuale. Stavolta però non si tratta di uno dei tanti "hater" che popolano la Rete. Il commento, sgradito alla cantante salentina, è di Davide Maggio, giornalista tra i più accreditati nel mondo dello spettacolo italiano e fondatore dell'omonimo, seguitissimo sito. Nel corso di una diretta, Maggio aveva criticato l'abbigliamento sfoggiato da Emma durante una serata all'Ariston, con gonna, spacco e calze a rete molto aggressive e sensuali. "Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete", era l'appunto del giornalista, forse un po' troppo diretto e sfrontato.

"Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming", replica la Marrone su Instagram, mandando poi un messaggio alle "ragazze più giovani": "Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare". "Anzi - rincara la dose -, con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti".

"Questo - conclude la cantante rivelatasi ad Amici di Maria De FIlippi - mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne. Perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico". Davide Maggio però non incassa e rilancia la polemica: "Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati".

