Blanco? "Sì, gli ho scritto un messaggio". Dopo Sanremo, trionfo totale: questo sms. A inviarlo...

09 febbraio 2022 a

a

a

A soli 18 anni, Blanco è diventato il terzo bresciano capace di vincere il Festival di Sanremo. Prima di lui, Fausto Leali in coppia con Anna Oxa nel 1989 (cantavano “Ti lascerò”) e Francesco Renga con “Angelo” nel 2005. Intervistati dal Corriere della Sera, i due big bresciani che hanno trionfato sul palco dell’Ariston hanno speso belle parole per Blanco, considerato sempre più uno dei migliori talenti emergenti della scena italiana.

Blanco e Mahmood, dopo Sanremo la battuta a sorpresa: "Non voglio vederlo"

“La sua vittoria è super meritata, indiscutibile”, ha dichiarato Fausto Leali, che ha poi svelato un piccolo retroscena: “Ci siamo messaggiati, gli ho fatto i complimenti. I tempi cambiano, è cambiato molto anche Sanremo ed è giusto saper stare al passo. Una volta c’erano scenografie stile dopolavoro Cral ed eravamo tutti stretti sul palco, anche se duettavi con artisti pazzeschi di fama mondiale, mentre oggi sei avvolto da scenografie tecnologiche e bellissime. Lo show è del tutto diverso, arricchito da personaggi del mondo dello spettacolo capaci di vivacizzare le serate e divertire il pubblico”.

Blanco e Giulia, il raptus di passione nella notte di Sanremo: sceso dal palco... Occhio alle mani | Guarda

Molto felice per la vittoria di Blanco in coppia con Mahmood anche Francesco Renga: “Sono stati bravissimi e il loro brano in mezzo a tante bellissime canzoni è riuscito ad imporsi per modernità e freschezza, inoltre è riuscito ad emozionare e coinvolgere un pubblico trasversale. Nonostante la così giovane età Blanco ha dimostrato una maturità ed una professionalità che solo un grande talento può sottintendere”.

Blanco, dopo Sanremo qualcosa di inimmaginabile: "In tutto il mondo...", roba da urlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.