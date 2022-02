Gianni Morandi, "la prima volta dopo Sanremo". Pazzesco, come si presenta sul palco: occhio alla mano destra

09 febbraio 2022 a

Settantasette anni e non sentirli. Gianni Morandi si sta godendo la nuova ribalta, che assume un significato ancora più importante dopo il brutto incidente che gli è capitato l’anno scorso. Il cantante bolognese è tornato sul palco del teatro Ariston e per poco non è riuscito addirittura a vincere il Festival di Sanremo 2022, piazzandosi sul podio alle spalle di Blanco e Mahmood e di Elisa.

Pochi giorni dopo la fine della kermesse, Morandi è subito tornato sul palco, stavolta su quello del teatro Duse della sua Bologna. Gianni ha deciso di condividere uno spezzone della sua performance su Instagram: “Stasera ho cantato ‘Apri tutte le porte’ per la prima volta dopo Sanremo”. E lo ha fatto senza la vistosa fascia sulla mano destra, che invece ha portato durante il Festival. La canzone scritta per lui da Jovanotti è stata apprezzatissima da un pubblico molto vasto, non a caso è finita sul podio.

Memorabile anche il duetto con Jovanotti nella serata delle cover: non a caso Morandi ha chiuso al primo posto in quella circostanza, dopo un’esibizione destinata a rimanere nella storia del Festival. Tra l’altro proprio Jovanotti non è riuscito a contenere la gioia per il podio conquistato dall’amico Morandi: “Gianni, siamo nei tre - ha urlato a telefono subito dopo la finale - che figata, bellissimo. È un trio, un podio fantastico”.

