Damiano dei Maneskin? "Prima di volare a Londra...": impensabile, dove lo beccano insieme a Giorgi Soleri

Dopo essere stati i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022, i Maneskin sono volati a Londra, dove non sono passati inosservati sul palco dei Brit Award. Stavolta la rock band romana non ha portato a casa alcun premio - erano candidati nelle categorie “International group” e “International song” con il brano “I wanna be your slave” - ma ormai il loro successo mondiale è acclarato.

Nella prima edizione de Brit Award senza categorie di genere, a farla da padrona è stata Adele, che ha vinto tre premi: quello dell’album dell’anno, artista dell’anno e pure canzone dell’anno. Nel corso della cerimonia, i Maneskin hanno manifestato il loro profondo dispiacere per aver dovuto posticipare il tour europeo, compresi i due concerti in Inghilterra, a causa delle restrizioni anti-Covid. Damiano David ha però spiegato che non tutti i mali vengono per nuocere, dato che i Maneskin stanno lavorando a nuova musica in questo periodo.

A proposto di Damiano, solo adesso è trapelata la notizia della sua presenza lo scorso novembre a un incontro che si è svolto a Roma su vulvodinia ed endometriosi, patologie di cui soffre la fidanzata Giorgia Soleri, sua musa nel brano “Coraline” che ha commosso il frontman e tutto il pubblico di Sanremo. È lodevole che, sebbene sia ormai una rockstar internazionale, Damiano abbia trovato il tempo per partecipare a un incontro di sensibilizzazione sulle cosiddette “malattie invisibili”.

