Sabrina Ferilli a Sanremo, "il discorso gliel'ho scritto io". Una clamorosa conferma: ora si capisce tutto

10 febbraio 2022 a

a

a

È stata lei a scrivere il discorso di Sabrina Ferilli per il Festival di Sanremo, Selvaggia Lucarelli. Un non monologo, un elogio della leggerezza. La giornalista lo ha rivelato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai suoi pensieri limpidi e mai banali".

"Prima di volare a Londra...". Capito, Damiano dei Maneskin? Dove lo hanno beccato insieme a Giorgia Soleri | Guarda

La Ferilli sul palco dell'Ariston non aveva parlato dei massimi sistemi. Nessun discorso su diritti, clima o body positivity. In fondo lei è una attrice e così ha scelto appunto un "non monologo", perché "bisogna parlare delle cose su cui si è competenti" e sui "temi importanti lasciare parlare chi si sporca le mani per cercare soluzioni veramente a quei problemi".

Gianni Morandi candidato agli Oscar 2022, tutto vero: dopo il Festival, una coincidenza clamorosa. E presto...

Alla fine del discorso Sabrina Ferilli aveva citato Italo Calvino: "Non è che dico questo perché non so cosa succede nel mondo. È che semplicemente ho scelto questa strada della leggerezza perché, come diceva Calvino, in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose dall’alto e non avere macigni sul cuore". "Perché la leggerezza non è superficialità", aveva detto l’attrice che prima di lasciare il palco.

"Sì, gli ho scritto un messaggio". Blanco, il trionfo è totale: dopo Sanremo questo sms. A inviarlo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.