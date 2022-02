Blanco, proprio nel giorno del suo 19esimo compleanno... Clamoroso "affronto" a Vasco Rossi  

10 febbraio 2022 a

Blanco per il suo 19esimo compleanno ha ricevuto un posto nella topten dei cantanti su Instagram, superando addirittura Vasco Rossi. Da quando è andato al Festival di Sanremo i suoi follower crescono a botte di centomila al giorno. E così è passato da un milione a due milioni di follower. Si tratta di 4600 nuovi fan all’ora, circa 76 al minuto, e oltre un like al secondo, riporta il Corriere della Sera.

E' che Blanco piace proprio a tutti, nonne e adolescenti, maschi e femmine. La sua pagina Instagram è seguita - tanto per dire - da Carletto Mazzone e dalla famiglia di Roberto Baggio.

Insomma, il giovane di Calvagese, in provincia di Brescia, da questa settimana, è entrato nella top ten dei cantanti italiani uomini più seguiti su Instagram staccando mostri sacri come Vasco Rossi, Eros Ramazzotti (1,6 milioni), i bolognesi Gianni Morandi e Cesare Cremonini (fermi a 1,4 milioni), Marco Mengoni, Andrea Bocelli e Luciano Ligabue che non arriva nemmeno alla metà dei consensi di Blanco.

Nella speciale classifica social, al comando c'è Fedez (13,3 milioni), seguito da Damiano David, leader dei Maneskin, poco sopra quota cinque milioni. E al terzo posto, sul podio troviamo Sferaebbasta.

