Gianni Morandi, "stava per mollare tutto": dramma segreto, il momento più difficile (di cui nessuno sapeva)

10 febbraio 2022 a

a

a

Quando Mimma Gasparri parla di musica e grandi artisti, non si può far altro che stare a sentire. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno - la trasmissione che va in onda tutti i giorni su Rai1 - la signora della musica italiana ha parlato dei migliori cantanti che ha seguito nel corso della sua carriera e anche del Festival di Sanremo 2022.

Gianni Morandi candidato agli Oscar 2022, tutto vero: dopo il Festival, una coincidenza clamorosa. E presto...

L’83enne è sostanzialmente d’accordo con la vittoria di Mahmood e Blanco: “La mia canzone preferita del Festival è stata ‘Brividi’, la vincitrice, ma non mi sono dispiaciuti Fabrizio Moro e Sangiovanni”. Inevitabile parlare di Gianni Morandi, che la signora Gasparri conosce benissimo: “Nel ’68 Morandi non voleva cantare più, ma lui è ancora lì nel 2022 e per me è la più bella voce italiana, ancora ascoltiamo i suoi pezzi. Il terzetto Morandi-Ruggeri-Tozzi non so se potrebbe funzionare oggi, lui dovrebbe andare con Lorenzo Jovanotti (che gli ha scritto la canzone con cui è arrivato terzo a Sanremo”.

"La prima volta dopo Sanremo". Gianni Morandi, come si presenta sul palco: occhio alla mano destra | Guarda

Sono tantissimi gli artisti di alto livello seguiti dalla Gasparri nel corso della sua carriera: “Il numero non lo so, posso dirti i nomi fra cui Jannacci, Nada, Paolo Conte, Adriano Celentano. Paolo all’inizio non voleva cantare, pensava di essere solo un autore, ma l’abbiamo convinto dopo un anno di pressioni il suo discografico e io”.

Gianni Morandi, la prima moglie Laura? Impensabile, ecco il suo volto oggi (e come campa) | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.