Sabrina Ferilli, la confessione sul monologo a Sanremo: "Maria De Filippi...", ora tutto torna

Emerge un altro clamoroso dettaglio sul "non monologo" di Sabrina Ferilli sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. Lattrice, 57 anni, ha parlato nuovamente del suo discorso e ha spiegato quanto sia stato importante per lei avere il sostegno della sua amica e collega Maria De Filippi. In una intervista ai microfoni di Facciamo finta che, programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 ieri sera, 9 febbraio, Sabrina ha commentato il suo intervento scritto da Selvaggia Lucarelli.

Maurizio Costanzo ha chiesto alla Ferilli quale sia il suo segreto, cosa la aiuta nella vita e nella carriera. "Cosa c’è dietro l’angolo?". E la risposta fulminea dell'attrice è stata: "C’è Maria". E lo ha detto senza esitazioni. Carlotta Quadri ha quindi subito sottolineato la profondità dell’amicizia che lega da anni le due colleghe.

E Sabrina, così, continuato: "Maria per me è un riferimento, anche rispetto a quello che ho detto a Sanremo su cui Maria è in sintonia. Dietro l’angolo ci sono lavori, è chiaro che un artista sceglie sempre rispetto alla carriera: c’è il momento di un film, c’è il momento di una commedia, io faccio sempre un po’ di attenzione a diversificare la professino".

