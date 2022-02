Blanco e Mahmood? "Un aereo privato, tutto per Fabio Fazio": indiscrezioni clamorose, dopo Sanremo...

10 febbraio 2022 a

Il trionfo totale di Blanco e Mahmood "a marce forzate", per dirla in gergo militare dell'antica Roma. Dopo aver vinto con il brano Brividi all'ultimo Festival di Sanremo (una sorpresa solo per chi non conosce il talentino bresciano, dominatore delle classifiche negli ultimi 6 mesi), la inedita coppia di rapper/trapper (ma la definizione è quanto mai vaga e imprecisa, visto il talento melodico e "romantico" dimostrato sul palco dell'Ariston) ha trascorso un fine settimana di gloria, e rigorosamente in diretta televisiva per mamma Rai.

Secondo Giuseppe Candela, il sempre molto ben informato giornalista di gossip che firma la pepata rubrica "A lume di Candela" per Dagospia, il 29enne milanese nato da papà egiziano e il 19enne Riccardo Fabbriconi, calciatore mancato, la scorsa domenica è stata particolarmente movimentata. Come da prassi, la domenica pomeriggio l'hanno trascorsa con un collegamento volante con Mara Venier, nella puntata sanremese di Domenica in. I festeggiamenti e l'euforia della nottata post-Festival, trascorsa senza sonno e attorniati da staff, giornalisti, addetti ai lavori e centinaia di fan scatenati fuori dall'hotel, sono stati smaltiti in fretta.

Oneri e onori sanremesi. Peccato che la tabella di marcia prevedesse poi anche una apparizione in studio a Che tempo che fa, da Fabio Fazio. "Ore intense e tempi stretti", sottolinea Candela. "Per arrivare in tempo da Fazio - scrive il giornalista - hanno preso un volo. Non di linea, aereo privato". D'altronde, la partecipazione alla storica puntata in cui Fabietto ha addirittura intervistato Sua Santità, Papa Francesco, valeva un piccolo sacrificio. Anche economico.

