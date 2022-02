Blanco e Mahmood, "perché hanno dato buca a Bruno Vespa": lo "sfregio" e il mistero, cos'è successo a Porta a Porta?

11 febbraio 2022 a

Nella tradizionale puntata di Porta a Porta post-Sanremo non si sono visti i vincitori della 72ª edizione del Festival. Mahmood e Blanco hanno infatti dato buca a Bruno Vespa, rifiutando l’invito: c’erano invece il conduttore e direttore artistico Amadeus (in presenza) e Rosario Fiorello (con un videomessaggio). Non sono noti i motivi per cui gli autori di “Brividi” hanno scelto di non presenziare a Porta a Porta.

Dopo la vittoria a Sanremo 2022, i due giovani artisti sono stati molto richiesti dai vari programmi televisivi, ma è diventato sempre più difficile averli come ospiti. Nei giorni scorsi hanno partecipato a I soliti ignoti, lo show pre-serale condotto da Amadeus su Rai1. In quella circostanza erano stati intercettati dall’inviata de La Vita in Diretta, che però non era riuscita a strappare alcuna dichiarazione ai vincitori del Festival.

Nonostante la giornalista abbia provato in tutti i modi a farli parlare, i due hanno tirato dritto per la loro strada. Anzi, a un certo punto Mahmood si sarebbe fermato per raccontare una barzelletta: “Cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert”. Alberto Matano non l’ha però presa male, ma ha giustificato i due giovani sostenendo che probabilmente sono molto stressati per i tanti impegni post-Festival.

