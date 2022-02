Maneskin, la rivelazione dopo Sanremo: "Chi hanno scaricato", salta una testa pesantissima

10 febbraio 2022 a

Lo stylist Nick Cerioni ha riscosso un grandissimo successo nel corso del Festival di Sanremo 2022. Nella sua rubrica su Dagospia, Giuseppe Candela ha svelato un piccolo retroscena su Cerioni, impegnato durante la kermesse con ben dieci artisti, tra big in gara e ospiti: “Una lista con gli assenti eccellenti, i Maneskin. La band che spopola nel mondo lo scorso anno si era affidata proprio allo stylist di Achille Lauro ma quest’anno è stata seguita in tutto e per tutto direttamente da Gucci”.

Tra l’altro la rock band romana, un anno dopo il trionfo con “Zitti e Buoni”, ha dato spettacolo nella serata di apertura di Sanremo 2022, soprattutto con l’esibizione sulle note di “Coraline”, una bellissima canzone che ha fatto commuovere Damiano David. “Hanno fatto qualcosa che era difficile immaginare, tranne per qualcuno: loro”, ha dichiarato Lorenzo Jovanotti in un’intervista pubblicata nell’edizione odierna de La Stampa.

L’artista ha spiegato perché apprezza molto i Maneskin: “Guardandoli nelle prime performance vedi che ci credono, che gli piace, che sono devoti a quello che fanno. Non sono lì per farsi vedere con l’aereo privato o le scarpe fiche, sono lì perché amano la musica. E la verità è più forte di tutto. Se sei autentico, sfondi”.

