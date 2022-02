Gianni Morandi, quando chiese aiuto a Jovanotti: segreto svelato, come nasce la loro storia

10 febbraio 2022 a

a

a

Sul palco dell'Ariston hanno conquistato tutti: Jovanotti e Gianni Morandi, però, non sono solo colleghi. Li unisce anche una profonda amicizia. Insieme hanno lavorato al brano portato da Morandi a Sanremo, "Apri tutte le porte", arrivato terzo, dietro a Elisa e Mahmood e Blanco. E non solo: hanno cantato in coppia durante la serata delle cover, incantando il pubblico, sia a teatro che a casa.

Blanco, proprio nel giorno del suo 19esimo compleanno... Clamoroso "affronto" a Vasco Rossi

Morandi e Jovanotti si sono esibiti riproponendo successi di ieri e di oggi, dell'uno e dell’altro: "Occhi di ragazza", "Un mondo d’amore", "Ragazzo fortunato" e "Penso positivo". Sul palco sono apparsi fin da subito in profonda sintonia. A Sanremo, poi, Lorenzo ha ritrovato anche il vecchio amico Amadeus.

"Stava per mollare tutto". Gianni Morandi, dramma segreto: il momento più difficile (di cui nessuno sapeva)

I due artisti, emiliano uno romano l'altro, si conoscono da tempo, ma solo di recente hanno deciso di lavorare insieme. E' stato proprio Jovanotti a raccontare la nascita dell’amicizia con il celebre collega. Stando alle dichiarazioni del cantante romano, riportate da Fanpage, Morandi non avrebbe mai perso nemmeno un suo concerto e spesso sarebbe salito sul palco per cantare insieme a lui. Inoltre, sarebbe stato proprio il cantante emiliano a rivolgersi al collega più giovane, chiedendogli un aiuto per il brano da portare in gara a Sanremo.

Gianni Morandi candidato agli Oscar 2022, tutto vero: dopo il Festival, una coincidenza clamorosa. E presto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.