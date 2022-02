Emma Marrone, Davide Maggio linciato: "Cesso a pedali, ciccione, porco". L'orrore per la frase sulle calze a rete

10 febbraio 2022 a

C’è un giornalista che ha detto una stupidaggine, a cui avrebbe potuto porre rimedio semplicemente scusandosi, e una cantante la cui enorme fan base si è riversata contro il “carnefice” trasformandolo in “vittima”. È la storia più vecchia del mondo, roba da “Medioevo” che puntualmente ritorna. Davide Maggio è sicuramente nel torto, dato che nel 2022 non dovrebbe più essere lecito dire a una donna cosa deve o non deve indossare.

"Ma siamo impazziti? Quando mettere le calze a rete". Caso-Emma Marrone, la fucilata della Clerici

Quel “eviti le calze a rete visto che ha delle gambe importanti” era oggettivamente fuori luogo. La risposta di Emma Marrone non era stata cattiva nei confronti del giornalista, ma molto decisa: “Il body shaming con il linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso. Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere - ha dichiarato rivolgendosi soprattutto alle più giovani - il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno”.

Emma Marrone in calze a rete a Sanremo? "Incitazione all'odio", un clamoroso boomerang: chi la accusa

Il caso si poteva chiudere qui, ma molti fan di Emma hanno invece creato un cortocircuito imbarazzante: proprio loro sono corsi a fare body shaming nei confronti di Davide Maggio. Quest’ultimo si è visto apostrofare in ogni modo, tra “ciccione”, “pachistano peloso”, “cesso a pedali”, “porco” e chi più ne ha più ne metta. Come se ne esce? Ah, saperlo…

