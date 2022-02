Gianni Morandi e Irama, gelo dietro le quinte a Sanremo: "Queste cose devi saperle". Il video fa il giro d'Italia

11 febbraio 2022 a

Momenti di (simpatico?) gelo tra Gianni Morandi e Irama, dietro il palco dell'Ariston. A cinque giorni dalla fine del Festival di Sanremo dei record, si continua ancora a parlare di quanto accaduto alla kermesse diretta artisticamente e condotta su Rai1 da Amadeus. E sui social è diventato virale il video del grande Gianni, 77 anni, che catechizza dietro le quinte il giovanissimo collega, 26 anni, rivelatosi ad Amici di Maria De Filippi.

Per la cronaca, l'eterno ragazzo di Monghidoro è arrivato clamorosamente sul podio con Apri tutte le porte, terzo, anche grazie a una prodigiosa serata cover in coppia con Jovanotti (tra l'altro, autore del brano portato in gara). Alle sue spalle proprio a Irama, che ha convinto pubblico e critica con la sua Ovunque sarai e chiacchieratissimo anche per il suo duetto con il grande Gianluca Grignani, venerdì sera. Morandi ha però sempre avvertito di essere al Festival per divertirsi, e con tutti si è comportato non come un rivale, ma come un fratello maggiore o un papà.





Bonario ma pignolo. E Irama se n'è accorto quando Gianni gli ha chiesto conto di alcuni dettagli tecnici del suo pezzo. "Che nota è quella alta?". "Aspetta... Un Sol bemolle", risponde Irama un po' incerto. Morandi è sconcertato e per tagliare la testa al toro domanda ancora: "In che tonalità la canti?". Irama non sa rispondere e viene rimbrottato: "Ma le devi sapere ste cose!". Rimandato (al prossimo Sanremo).

