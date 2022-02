Le Iene, Mammucari: "Sexy, ma raccomandata". Bomba e veleno su Belen Rodriguez: grazie a chi ha fatto carriera

17 febbraio 2022 a

Belen Rodriguez e Teo Mammucari conduttori della 25esima edizione de Le Iene si sono sottoposti al Passaparolaccia, il gioco che costringe a parlare senza freni di ciò che si pensa di alcuni personaggi celebri proposti dal programma senza che il pubblico sappia a chi si sta rivolgendo. nella puntata di ieri 16 febbraio è toccato a Mammuccari. Che ha dovuto rispondere a domande su Thais Souza Wiggers, Rudy Zerbi, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Flavia Vento, Ilary Blasi e Aida Yespica.

Mammuccari ha parlato di una "lei" che conosce da una ventina d’anni e alla quale vuole bene anche se la cosa non è reciproca. Dice di averla trattata male a lavoro. Si tratta di Flavia Vento? La showgirl qualche tempo fa aveva detto di essere stata "rovinata". La seconda persona potrebbe essere Sabrina Ferilli con la quale Mammuccari ha affermato di essere molto amico.

Mammucari ha poi riservato bellissime parole per un "lui", per il quale nutre rispetto anche se "piange troppo" ed è "furbo". E' Gerry Scotti? E ancora, a proposito di una donna “molto attraente” e “molto brava nel lavoro” il conduttore dichiara di non avere più con lei alcun rapporto da quando lui le avrebbe fatto delle avances. Si tratta forse di Ilary Blasi?

C'è poi una donna con cui non ha lavorato e che l'ha mandato in depressione in passato. Una donna "fenomenale". Con ogni probabilità si tratta di Thais Souza Wiggers, ex compagna del conduttore e madre della sua unica figlia, Julia.

Spara a zero invece su un uomo, con il quale non è certamente amico. Potrebbe trattarsi di Rudy Zerbi, con il quale il conduttore si è scontrato a Tu Si Què Vales nel 2020.

Infine altre due donne. Della prima Mammucari ha detto di aver avuto "qualcosa di fisico" durato "un annetto" ma ora non c'è più chimica. Che si tratti di Aida Yespica? Della seconda ha affermato che è "sexy" e di averla "raccomandata". E Belen Rodriguez ha reagito a queste parole con ironia, dandogli uno scappellotto dicendo “Ma guarda che te lo giuro che…”. Era sicuramente lei...

