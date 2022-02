Nicole Kidman, la foto (spinta) scatena tam-tam e polemiche: occhio al dettaglio, proprio lì sotto

18 febbraio 2022 a

A 54 anni Nicole Kidman è sempre una delle attrici più sensuali e iconiche del cinema hollywoodiano. La foto scelta per la copertina di Vanity Fair non ha però convinto molti dei suoi stessi fan, secondo cui la Kidman sarebbe stata ritoccata in maniera troppo pesante: “È un’attrice affermata con una nomination all’Oscar, perché l’hanno conciata così?”, si chiedono in tanti sul web.

Effettivamente l’outfit indossato dall’attrice è piuttosto particolare, dato che richiama quello di una liceale ma in versione molto “spinta” tra top cortissimo, la minigonna e la pancia completamente scoperta. La Kidman si è detta orgogliosa di essere stata scelta per la copertina di questo numero speciale di Vanity Fair dedicato alle star di Hollywood, ma i fan si aspettavano una foto più consona alla caratura dell’attrice. All’interno c’è poi un’intervista alla Kidman, che si è aggiudicata il Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico grazie al ruolo di Lucille Ball in “A proposito dei Ricardo”.

Ora la Kidman è candidata anche all’Oscar, ma nell’intervista ha assicurato che il suo approccio ai ruoli dopo 40 anni di carriera non è cambiato: è sempre quello di chi è appena uscito dalla lezione di teatro, come se fosse una ragazzina. E forse per questo Vanity Fair ha pensato di conciarla in versione liceale per la copertina…

