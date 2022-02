Michelle Hunziker e Ambra Angiolini? Dietro le quinte di Mediaset... Trussardi-Allegri, si mette male

21 febbraio 2022 a

Michelle Hunziker ha concesso ai suoi fan una “sbirciatina” dietro le quinte di Michelle Impossible, con la seconda puntata che andrà in onda mercoledì 23 febbraio in prima serata su Canale 5. Il debutto è stato eccellente a livello di ascolti, anche perché la showgirl per celebrare i primi 25 anni della sua carriera ha portato sul palco personaggi importanti che hanno lavorato con lei o comunque fatto parte della sua vita.

“Una sbirciatina alle prove della seconda puntata di Michelle Impossible - ha scritto a corredo del video girato nel backstage - altre missioni impossibili, colpi di scena e ben tre reunion da paura in arrivo”. In molti hanno notato la presenza di Ambra Angiolini, avanzando una domanda: non è che ci sono “guai” in vista per Max Allegri? Chissà se l’attrice con la Hunziker si sbottonerà sulla sua relazione amorosa finita male o se farà tutt’altro.

Intanto a una settimana di distanza dalla prima puntata il gossip è sempre impazzito sulla showgirl e il riavvicinamento con Eros Ramazzotti: non condividevano lo stesso palco da 20 anni e per festeggiare l’occasione si sono scambiati anche un tenero bacio davanti a tutti. Senza ombra di dubbio il loro è stato il momento più toccante della serata.

