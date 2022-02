Musica e divertimento ripartono dalle eccellenze italiane

22 febbraio 2022 a

La chiave ed il cuore pulsante di questa ennesima (e si spera definitiva) ripartenza non potrà che essere un mix vincente musica e divertimento. La musica, nell'estate 2022 e pure oltre, tornerà protagonista assoluta nelle discoteche, nei concerti, nei festival e non solo. E lo farà grazie a party ed eventi innovativi. Ogni spazio che punti a ripartire puntando su un intrattenimento di qualità e all'insegna dell'eccellenza. Altrimenti l'alternativa casalinga, ovvero guardare Netflix e/o giocare alla Playstation, vincerà... e non sarebbe una bella vittoria per tutta la società occidentale.

Lo sanno bene dalle parti del Qi Clubbing di Erbusco (BS), realtà tra le più storiche in Franciacorta, tra quelle che hanno tenuto duro anche in questi complicati mesi, non facendo mai mancare proposte incentrate su ristorazione, musica live ed intrattenimento di livello. Con la riapertura dei locali, dalla scorsa settimana, alla proposta dei collaudati dinner show si aggiunge anche quella dei dj set, tutti da vivere ogni weekend. "La qualità assoluta in ognuna delle nostre proposte è il nostro unico segreto", spiega Emiliano Milano, l'art director che qui mette in scena gli show curati dalla sua Black Label Events. "Credo molto anche nel gruppo. Senza un team affiatato, anche di notte, non si va da nessuna parte".

Lo stesso tipo di proposta, che mette insieme musica, divertimento e buon cibo e quella delle cene in festa che Sandro Murru Kortezman propone in Sardegna. "Mettiamo insieme le generazioni facendo divertire tutti, in sicurezz", spiega Murru, che negli anni ha prodotto e suonato decine e decine di hit internazionali tra cui la recente "Power", realizzata con Mitch B. "C'è da sperare che sia un'estate di normalità, quella che sta arrivando. Ne hanno bisogno i ragazzi, le famiglie e ovviamente anche noi addetti ai lavori".

Per fortuna, non ci sono solo i dj italiani a fari sentire nel mondo. Un brand audio "Made in Florence" come Pequod Acoustics propone nei top club del pianeta casse di qualità assoluta che si stanno facendo conoscere ovunque grazie ad un suono potente e nitido che si fa anche riconoscere grazie ad un design unico. Ad ascoltarle, in un day off, mentre si spostava tra Roma e Parigi, è venuta ad ascoltarle pure la top dj internazionale russa Nina Kraviz, un'icona internazionale. Le casse Pequod Acoustics sono in vetroresina, lo stesso materiale di alcune delle barche più veloci al mondo. Non per caso si chiamano Pequod, come il veliero del comandante Achab in Moby Dick.

Il nuovo divertimento passa anche dal buon bere. Decisamente attivo in questo senso dietro al bancone dei bar e nei locali di riferimento in Italia c'è il mixologist molecolare Michele Piagno, ormai un vero ambasciatore delle eccellenze friulane nel mondo. "In realtà non faccio altro che il barista. E ovviamente, accanto a buon drink, quando posso, propongo un buon San Daniele, se ci sta bene", spiega ridendo. Tra un impegno e l'altro anche come docente (è in programma un suo corso certificato per diventare barman al Fabriq di Portoguraro - VE, tra il 14 ed il 22 marzo), eccolo pronto ad una nuova collaborazione "Made in Friuli"... con Birra Friuli. "Alex Corazza il suo team ha creato una Lager a bassa fermentazione davvero eccellente", spiega. "Io sto creando due cocktail, uno più deciso, uno più delicato per degustarla in modo nuovo".

Parlavamo, all'inizio, di musica. Meglio, ovviamente, se prodotta in Italia, ma con un appeal internazionale. Procede su questo interessante binario il progetto house MFX2, creato da Marco Fratty, un pezzo degli storici FPI Project (quelli dei classici "Rich In Paradise" o "Everybody") ed il vecchio amico e collega Marco Flash. Dopo un 2021 di presenza costante nelle classifiche inglesi, ecco la solida "Things We Head" protagonista su Dj Buzz, punto di riferimento della dance a Parigi e in tutto il paese. Quanto al Regno Unito, invece, "Bolero 3K", altrettanto esplosiva, si fa sentire nella prestigiosa Music Week Upfront Club Chart, riferimento imprescindibile per la dance nel mondo.

Ancora house, ma più pettinata, per DAN:ROS, dj producer sanmarinese conosciuto in tutto il mondo per il suo stile elegante e potente. Dopo un 2021 di grandi risultati su Traxsource, portale di riferimento per la house music di qualità nel mondo, il singolo "Superstition", tra house e nu:disco, gira bene anche nella versione remixata da Corrado Alunni, tutta melodia e groove incessante, con un bell'assolo di quello che sembra proprio essere un Fender Rhodes (sia pure effettato a dovere...).

Sulla stessa linea anche il talento italiano Claudio Caccini AKA Funkatomic, all'attivo dai primi anni '90. Dal 13 febbraio è disponibile in pre-ordine su Traxsource il suo rework di "All for You", super classico degli Incognito. La nuova versione del brano, pubblicato originariamente nel 2005, esce il 25 febbraio, in esclusiva sul citato portale. A dar ancora più lustro all'uscita ecco la presenza importante di Francis Hylton, bassista dalla storica band britannica, con cui Claudio è in contatto da da tempo.

Si fa sentire forte anche Kontakt Agency, che col suo incessante lavoro di management propone artisti di fama mondiale nei migliori locali del mondo. Francesco Andrisani, deus ex machina dell'agenzia, collabora con artisti di rilievo come la regina della dance Tara McDonald (la voce, tra gli altri, di "Delirious" di David Guetta), onnipresente nelle notti di Ibiza. Tra gli artisti che gestisce, ecco oggi B Jones: dopo tanti anni al Pacha, oggi è resident di Ushuaia, day club e hot spot assoluto dell'isola. Il 30 aprile, per l'opening party, sarà in console insieme a Adam Beyer, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner e poi farà muovere a tempo il festival simbolo dell'EDM Tomorrowland, in Belgio.

