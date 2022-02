Elettra Lamborghini a Belve: "Sessualità e passaggi intimi". Intervista con la Fagnani censurata, caos in Rai

25 febbraio 2022 a

a

a

Vietato mandare in onda l'intervista di Elettra Lamborghini a Belve. E al Messaggero, la conduttrice del talk di Rai2 Francesca Fagnani si dice rammaricata. L'ereditiera più famosa del web sarà sostituita da Cristina Pinto, detta Nikita, la prima a donna a sparare nella storia della camorra. Ma la giornalista, compagna di Enrico Mentana, non molla e conta di poter trasmettere il faccia a faccia con la procace influencer, cantante e star dei reality.

"Ma dove ca*** sta Buccinasco?". Elettra Lamborghini multata sbrocca, il sindaco la inchioda: cose mai viste

"Sono fiduciosa che lo stallo con gli avvocati si risolva a giorni". L'agente di Elettra ha bloccato tutto, la Fagnani rispetta la decisione della Rai ma non la condivide ("Io l'intervista l'avrei mandata lo stesso in onda) e al quotidiano romano spiega: "Le ho chiesto una cosa sulla sua sessualità che lei aveva già detto sui social, anche in maniera molto più esplicita, e con me non ha aggiunto nulla di più".

Elettra Lamborghini, indiscrezioni: la domanda sulla "sessualità" scatena il caos in Rai. E Francesca Fagnani...



Ma non sarebbe quello, secondo la Fagnani, il vero problema: "Più che sulle domande, ha avuto una forma di insicurezza sulle sue stesse risposte. È venuta sola, senza la sua agente, e non ha potuto confrontarsi con lei dopo. E dire che ci sono passaggi più intimi di quello, cose più private nell'intervista. Parliamo del niente". Per il debutto c'è però Morgan: con la Fagnani parlerà "di droghe e sessualità in un'intervista tesa, ma con un senso di accoglienza reciproca. Morgan è divisivo ma di grande intelligenza, e per quanto ci siano stati momenti di tensione è stato aperto. Non chiuso come Asia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.