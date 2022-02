Domenica In, Mara Venier costretta a stravolgere la scaletta: "Tragedia inaspettata"

27 febbraio 2022 a

Inizio insolito quello di Domenica In. Il programma in onda il 27 febbraio e condotto da Mara Venier è iniziato in maniera diversa. La scaletta, infatti, a causa della tragica guerra in Ucraina, è stata stravolta. Come? Su Rai 1 niente sigla, solamente il buongiorno e il bentrovati ai telespettatori. "Tragedia inaspettata che ha colpito tutti noi. Abbiamo il cuore straziato", ha detto la conduttrice in apertura del programma.

"La guerra non la vogliamo!", ha poi ribadito la Venier aggiungendo che il suo unico augurio è quello che "finisca presto". Nonostante l'inizio modificato, la puntata di Domenica In proseguirà come al solito e non dimenticherà di strappare un sorriso agli italiani e non davanti alla tv.

Tra gli ospiti in studio l'attore Edoardo Leo per presentare il film Luigi Proietti detto Gigi, mentre l'attore Stefano Accorsi sarà in collegamento per presentare la nuova fiction di Rai1 Vostro onore. E ancora, torna Arisa. Sarà lei a raccontare qualche indiscrezione su Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, ripercorrendo anche un'altra bellissima esperienza: Ballando con le Stelle. Qui la cantante ha vinto affiancata dal ballerino Vito Coppola. E chissà che Arisa non accenni al loro particolare feeling che li ha visti al centro del gossip.

