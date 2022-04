Jessica Rizzo: "Quel por*** fatto in casa, come ci hanno scoperti": la scabrosa confessione della regina dell'hard

16 aprile 2022 a

a

a

Era la regina dell'hard casalingo, Jessica Rizzo. Oggi a 57 anni la pioniera del genere ha abbandonato l'attività a luci rosse in prima persona per trasformarsi in manager del settore, facendo o la testimonial di un club privé per single, coppie e scambisti, il celebre "multisala" Atlantis. Intervistata da La Stampa, ricorda i suoi esordi avventurosi, ancora lontani dal business degli anni successivi.

Cicciolina si abbassa il costume davanti a tutti: mai visto prima all'Isola dei Famosi: come la becca "Striscia" | Guarda





"Veniamo da una realtà piccola come Fabriano - ricorda a proposito della passione condivisa col marito -, e all'inizio facevamo i nostri filmati con maschere e parrucche per renderci irriconoscibili, ma quando la nostra identità venne a galla sollevando scandalo, decidemmo di mostrarci per quello che eravamo". E così nacque un genere, il "por***o fatto in casa": dal 1991 al 2006 ha realizzato ben 250 film. Nella sua biografia Nata Bene (D Editore), racconta come il sesso davanti alla macchina da presa sia stato una sorta di terapia di coppia. Un modo per allontanare le crisi: "Io e mio marito siamo stati i primi a trattare la trasgressione delle coppie, penso che essere leali e sinceri faccia durare un'unione tutta la vita. Se tutto viene fatto alla luce del sole non cominciano i tradimenti". Uno degli scotti da pagare, la rinuncia ad avere figli: "Per motivi di lavoro non avevo tempo e non puoi lasciare un figlio da solo. Non sai neanche come può prendere un lavoro come il mio, avrebbe significato in una mia scelta personale, così ho lasciato perdere".

"Purtroppo ho la lingua lunga". Eva Henger, la confessione a luci rosse: il vip del cinema che "se l'è tirato fuori"

Dalle cassette registrate in casa e fatte girare con fermoposta tra gli appassionati, la Rizzo è poi passata al cinema a distribuzione professionale, e lì lo scandalo è approdato nella sua Fabriano, nelle Marche. In compenso, è approdata direttamente nella "Hollywood" a luci rosse, diventando lei stessa editrice e produttrice. "Il nostro era un genere realistico, che mostrava buone performance erotiche così come le défaillance dei protagonisti dei video. Mi piace far eccitare le persone, così come il fatto che mi guardino con un certo sguardo, ma poi faccio cose normali: vado a fare la spesa, mi piace mangiare, dormire le mie sette-otto ore a notte, mi piacciono le comodità, e non ho mai fatto sport, se non le passeggiate a primavera".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.