Francesca De Andrè, "condizioni tragiche". Dramma e orrore, "brutale aggressione": le sue condizioni

Un dramma per Francesca De Andrè, che denuncia la sua situazione in un toccante messaggio pubblicato tra le stories su Instagram. La nipote di Fabrizio De Andrè dice di essere "in condizioni psicofisiche tragiche", ragione per cui è stata costretta a sparire dai social negli ultimi tempi.

Francesca denuncia di aver subito una violenza, un'aggressione, "violenza fisica", senza però entrare nel dettaglio di quel che è accaduto perché, spiega, per ora non se la sente. Dunque, in ringraziamento ai fan, a cui ha chiesto supporto e sostegno in un momento difficilissimo.

La De Andrè era sparita dai radar da tempo. Diventata famosa dopo il Grande Fratello 16, condotto da Barbara D'Urso, ha più volte attaccato in tv il padre Cristiano, con cui ha rotto da tempo. Poi, però, la sparizione dalla scena. Molti i chiacchiericci sul suo conto, i gossip su presunte relazioni. Per certo fino a giugno 2021 era fidanzata con Giorgio Tambellini, poi una profonda crisi che sarebbe stata superata. Non è chiaro, però, se oggi i due stanno ancora insieme. Ora, però, la denuncia. La rivelazione, le violenze subite. Un messaggio angosciante con cui Francesca De Andrè rompe il silenzio in un modo che nessuno avrebbe mai auspicato.

