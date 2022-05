Alba Parietti "si sposa a 60 anni": clamoroso, chi è il vip per cui ha perso la testa

03 maggio 2022 a

Secondo alcune voci di corridoio Alba Parietti starebbe per convolare a nozze. Dalla sua ultima relazione la showgirl italiana si era dichiarata una single felice ma da quando ha intrapreso la storia d’amore con Fabio Adami, tutto sembra essere cambiato. Secondo quanto riporta Dagospia i due sembrerebbero inseparabili e a confermarlo sarebbero proprio gli amici dei due.

Si vocifera che sia stato proprio un colpo di fulmine tra di loro, nato da uno sguardo e tramutato immediatamente in amore. Ma chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa alla Parietti? Fabio Adami è un manager romano di 55 anni che lavora per l’azienda Poste Italiane. Alto, moro, sguardo intenso. Insomma, quello di Adami è proprio il profilo di un uomo molto affascinante e non vien difficile pensare abbia fatto breccia nel cuore della Parietti. Fabio con due storie importanti alle spalle ha due figli, Linda e Filippo.

Qualche storia in più l’ha avuto Alba che dopo il matrimonio con Franco Oppini, dal quale è nato Francesco, la Parietti è passata alla relazione con il filosofo Stefano Bonaga, a seguire la storia con la star di Hollywood Christopher Lambert. E ancora il grande amore per il Principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso nel 2020, e l’ultima relazione con Cristiano De André. Chissà quindi se con Fabio il cerchio si chiuda per entrambi e i due decidano di sigillare il loro amore con una promessa così importante quale è il matrimonio.



