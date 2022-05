Alba Parietti, la rivelazione sul suo nuovo uomo: "Situazione molto delicata", quali rischi corrono

04 maggio 2022 a

Ospiti a Storie Italiane , programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, Alba Parietti ha dichiarato di essere una donna impegnata . Sono quindi stati confermati tutti i rumors che la vedevano coinvolta in una nuova e appassionata storia d'amore. Anche se della liaison non ne vuole parlare a fondo...

La showgirl era stata invitata nel programma per parlare di chirurgia plastica , alla quale Alba si è sottoposta sia per rifare il seno che le labbra. Era stata lei stessa a rivelarlo ormai molti anni fa. Con questo pretesto la Daniele non ha perso occasione per indagare anche sulla vita amorosa. Con le immagini di lei e il suo nuovo amore proiettate nello scherzo, la torinese si è trovata un po' spiazzata. Le foto pubblicate sulla rivista mostra Chivano i due in teneri sguardi che, tra baci e abbracci risultavano molto complici l'uno con l'altro.

Ecco i due pizzicati da Chi:



La Parietti più di confermare la relazione non ha spifferato nulla più sul suo nuovo compagno. “Se mi chiedi se c'è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì. Se mi chiedi di parlare preferisco di no , preferisco da tanti anni che il mio privato se importante, parla privato”, ha spiegato. Ha poi continuato: “Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli ea domande personali che va affrontata con grande delicatezza ”.

