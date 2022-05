Cesara Buonamici, "qualcosa è cambiato": clamoroso, si sposa a 65 anni. Ecco con chi

05 maggio 2022 a

Contro ogni previsione Cesara Buonamici si sposerà con il compagno con il quale è legata da ormai 24 anni. All’età di 65 anni la giornalista ha detto sì e convola a nozze con il medico Joshua Kalman. A dare questo lieto annuncio è stata Novella 2000 con tanto di foto delle pubblicazioni del matrimonio. La coppia si giurerà amore eterno a Fiesole, in Toscana, luogo al quale Cesara è molto legata tanto da avere una produzione di olio propria.

Cesara e Joshua si sono conosciuti a Roma e da 24 anni il loro amore non ha mai vacillato. Una coppia molto riservata e che non ha mai scatenato gossip clamorosi ai giornali. Il giorno delle nozze non è ancora stato svelato ma sicuramente avverrà questa estate. Solo poco tempo fa la giornalista aveva confessato a Verissimo a Silvia Toffanin, che l’idea del matrimonio non era mai stata presa in considerazione per non rompere l’idillio con il compagno 71enne. Eppure qualcosa dev’essere cambiato.

Ecco Cesara con il compagno Joshua:

Nessun figlio per loro. Il motivo l’aveva svelato Cesara sempre alla Toffanin, non è stata una scelta ma purtroppo: “Non sono mai arrivati” aveva rivelato. Al momento nessuna dichiarazione di conferma sul matrimonio da parte della Buonamici che è sempre stata molto lontana dal mondo del gossip. Si aspettano quindi aggiornamenti da parte dei diretti interessati.

