Hilay Duff, nudo integrale in copertina: "Questo mio corpo...", senza censura

Hilary Duff come non la si è mai vista. La cantante e attrice statunitense ha posato completamente nuda per la rivista americana Women's Health. Sugli scatti super hot la 34enne avrebbe dichiarato: "E' stato spaventoso... sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!". Diventata madre per la terza volta solo un anno fa, nel marzo del 2021, Hilary ha confessato di essere estremamente orgogliosa del suo corpo che è cambiato ma specialmente: "Orgogliosa che abbia prodotto tre figli".

Ecco la carrellata di foto pubblicate dalla star:



In un post Instagram la protagonista di Lizzie McGuire si è dichiarata: "Forte e bella e mi sono molto divertita a posare senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore". La star ha inoltre spiegato di aver finalmente fatto pace con il suo corpo, dopo aver sofferto all'età di 17 anni di gravi disturbi alimentari.

Per prepararsi al meglio a questo shooting, avvenuto dopo la terza gravidanza, ha spiegato di essersi sottoposta a un intenso 'training' allenandosi quattro volte a settimana. La Duff ha dato la lieta notizia di essere diventata mamma per la terza volta nel giugno del 2021, quando è nata Mae James Bair, la seconda figlia avuta con Matthew Koma, dopo Banks Viole, nata nel 2018. La coppia si era fidanzata in gran segreto nel 2015 per poi uscire allo scoperto nel 2017 sul red carpet dei SAG Award. Si sposeranno poi nel 2019 con una cerimonia intima e privata. Il primo figlio invece, Luca Cruz, è nato dall'amore del primo matrimonio con Mike Comrie.

