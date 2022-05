Chiara Ferragni, spunta il capezzolo? Scatta la "valanga" per questa foto

13 maggio 2022 a

Chiara Ferragni torna ancora una volta a mostrare tutta la sua bellezza sui social e questa volta la foto ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Chiara appare truccatissima con un vestito che ha una profonda scollatura che per poco non le scopre il seno. Il vestito che indossa è ovviamente brandizzato da lei stessa e l'espressione sensuale che ha nello scatto ha scatenato la consueta pioggia di like. Immediatamente sul suo profilo Instagram si sono scatenati i commento "Sei bellissima", "Troppo bona..." e così via.

Reduce dalla trasferta palermitana, la Ferragni è tornata immediatamente a lavoro. Il pit stop a Palermo per festeggiare il suo compleanno ha attirato fonografi e influencer da tutta Italia.

Una festa molto glamour che è stata costantemente raccontata sui social tra foto e scatti e video nelle stories di Instagram. Un vero e proprio successo per la Ferragni che ha apprezzato la bellezza di una città come Palermo in una cornice come quella di Villa Igea che guarda il mare del golfo palermitano.

Ora il ritorno a Milano e l'ennesima foto che fa impazzire il followers. Una vera e propria certezza quella della Ferragni che come sempre, in ogni scatto, mostra il suo corpo e il suo viso senza filtri.

