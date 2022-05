Miriana Trevisan sotto-choc: "Lancio di bottiglie, poi certe cose sul c***...", l'aggressione brutale

25 maggio 2022 a

a

a

"Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie": Miriana Trevisan ha raccontato di essere stata attaccata in un parco a Roma. Un grande spavento per la showgirl ed ex concorrente del GfVip, che durante l'aggressione - come riporta il Messaggero - stava scattando delle foto in compagnia dell'amico e fotografo Alessandro Duchetti. "Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie di vetro... Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere. Ma vi rendete conto di cosa succede qui la mattina?", ha detto la 49enne ai suoi seguaci sui social.

Video su questo argomento Miriana Trevisan: “Ho rischiato di morire prima di entrare al GF Vip. E poi mio padre…” La commovente confessione a Raffaele Tizzano

Ancora impaurita e sotto choc, la Trevisan ha aggiunto altri dettagli sull'aggressore: "Puzzava di alcol, era sporco ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi volesse tagliare con un vetro". Alla fine lei e l'amico sono riusciti a mettersi in salvo proprio salendo nell'auto del ragazzo che si è offerto di aiutarli.

"Mi ha chiamato prostituta. E mio figlio a scuola...": Miriana Trevisan all'attacco, un grosso caso a Mediaset

I due poi si sono messi alla ricerca dell'aggressore, ma non sono riusciti a trovarlo: "Questa è Roma, alle 11 del mattino. Ora chiamiamo la polizia, facciamo tutto ciò che c’è da fare. C'erano anche dei bambini, si sono spaventati tutti. Adesso voglio trovarlo, sono nera. Voglio trovarlo, sono arrabbiata". Dopo alcune ore, però, la showgirl ha rimosso i video da Instagram.

Federica Panicucci smaschera Biagio D'Anelli: Miriana Trevisan lo scarica, e lui... un video clamoroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.