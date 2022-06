Er Patata morto a 55 anni, "cosa hanno trovato nella sua casa": ombre nere sul decesso di Roberto Brunetti

04 giugno 2022 a

Com’è morto Roberto Brunetti? Conosciuto da tutti come Er Patata in Romanzo Criminale, l’attore è strato trovato privo di vita nella sua abitazione. Soltanto l’autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni potrà chiarire le ragioni della morte: il sospetto è che possa c’entrare la droga, dato che in casa sono state trovate tracce di cocaina sul tavolo e due panetti di hashish in un mobile.

Trovato morto in casa a 55 anni "Er Patata", "disposta l'autopsia": il mistero, i sospetto (e quel passato difficile)

I problemi passati di Brunetti con le sostanze stupefacenti erano risaputi. Nel 2017 era stato arrestato dai carabinieri mentre comprava una dose di cocaina, mentre otto anni prima, nel 2009, durante un controllo i militari dell’Arma gli trovarono dell’hashish addosso: l’attore rispose che si trattava di uso personale, ma a seguito di una perquisizione domiciliare furono trovati nel suo appartamento diversi panetti di hashish. Per questo motivo non si può escludere che all’origine del decesso di Brunetti ci sia stata un’assunzione di stupefacenti.

Una delle ipotesi sul tavolo è che l’attore sia andato in overdose. Non resta che attendere l’autopsia per accertare le cause del decesso, nel frattempo le forze dell’ordine hanno sequestrato il cellulare di Brunetti per verificare contatti, telefonate e messaggi e per capire se la droga trovata in casa fosse stata da poco acquistata dall’attore.

