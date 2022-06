Virginia Raffale e Claudio Baglioni, l'indiscrezione: "Cosa c'è tra i due?". La foto che scatena il gossip

15 giugno 2022 a

Radio gossip corre: c'è forse del tenero tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele? A far scoppiare le voci sarebbe stato un post su Instagram dell'attrice comica. Nella foto postata sui social, come riporta Blitz Quotidiano, la Raffaele si fa un selfie con Baglioni in posa "guancia a guancia". E nella descrizione una frase: "Eccoci qui", accompagnata da un cuoricino. L'hashtag usato dall'attrice è #1&2 #claudiobaglioni #caracalla #roma #backstage.

Ed è proprio su quei due numerini che si sono scatenate le voci di una possibile relazione tra i due. Nel brano "Uno e due" di Baglioni infatti si narra di una conoscenza improvvisa che stravolge completamente la vita: "Non so se ci sarai per sempre, ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come ma mi sei da subito piaciuta".

E a gettare benzina sul fuoco del gossip è arrivata anche l'opinionista televisiva Deianira Marzano che su Instagram ha scritto: "Lui è stato a un suo spettacolo in teatro, lei era al concerto di lui dietro le quinte e la manager di Claudio ha commentato ‘siete bellissimi'".

Le malelingue inoltre parlano dell'assenza da tempo della compagna di Baglioni dai backstage dei concerti del cantautore romano. E torna alla mente anche la scelta precisa di Baglioni di volere la Raffaele al suo fianco per il Festival di Sanremo 2019.

