Incognito, la leggenda dell'acid jazz live in spiaggia a Varcaturo

In * kuhg * nee * tow. Incognito. Sono note musicali già le quattro sillabe che compongono il loro nome. Il nome di un progetto, di una band, di una formazione britannica originaria delle Mauritius che ancora adesso è un inno allo stile, alla grazia, al saper fare musica e alla convivenza in palcoscenico. Che diventa esplosivo e carezzevole cocktail di funk, r’n’b, jazz, soul. Grazie all’estro e alla passione di Bluey (alias Jean Paul Maunick) che ne è tuttora il leader, hanno realizzato album-manifesto di quello che è consegnato alla storia della musica come acid-jazz, con l’angelo custode Gilles Peterson a curarne le produzioni e i viaggi nei continenti.

E in questa vorticosa estate 2022 aprono il tour nazionale italiano con un concerto in spiaggia l'8 luglio al Lido Varca d’Oro di Varcaturo (Napoli). Sul palco, schierando dodici elementi tra musicisti e vocalist, gli Incognito presenteranno anzitutto i titoli del disco Tomorrow’s New Dream pubblicato nel 2019. Dopodiché, è già pronto il carosello melodioso e suadente che inanella Still A Friend of Mine, Don’t You Worry ‘Bout A Thing, Talkin’ Loud e Always There. E poi Marracash, Feel the Real. Va detto: è uno show per chi ama e colleziona i vinili doc ma in questo caso può ascoltare voci e suoni fisicamente. Live. Il mare, per una notte, diventa il letto.



In compagnia di Bluey (chitarre / voce), ecco al canto Imaani, Natalie Duncan e Tony Momrelle , Matt Cooper (tastiere), Francis Hylton (basso), Francesco Mendolia (batteria), João Caetano (percussioni), Charlie Allen (chitarra solista), Sid Gauld (tromba), Max O’Donnell (chitarre) e Paul Booth (sassofoni e fiati). Già pronti sul palco e in consolle Roberto Barone e Lupo di Mare per un appassionato warm up sotto le stelle in riva al mare e sulle frequenze www.radioyacht.com ci sarà la diretta dell’evento.

