Ricky Martin, gravissime accuse di violenza: chi lo trascina in tribunale

Una bufera mediatica si abbatte su Ricky Martin, stella della musica e sex symbol per antonomasia da sempre. Adesso viene accusato di violenza domestica. “Sono completamente false”, scrive Ricky Martin via Twitter. Intanto, nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza restrittiva dalle autorità di Puerto Rico: “Si basa su accuse completamente false”. Chi lo accusa è una persona, al momento, ancora anonima. Le sue parole sono chiare. Nette. "L'accusa si basa su accuse totalmente false", dice ancora. Adesso, Ricky Martin affronterà "con la responsabilità e la dignità che mi caratterizza". Poi aggiunge: "Dal momento che c'è una questione legale in corso, non posso esprimere dichiarazioni particolari. Apprezzo i numerosi messaggi di solidarietà e li accolgo con tutto il cuore".

Il sito americano TMZ ha contattato i legali del cantante, che hanno smentito e smontato le accuse: "Sono completamente false e organizzate. Siamo molto fiduciosi che quando i fatti veri verranno fuori, il nostro il cliente Ricky Martin sarà vendicato". Ma cosa è accaduto? Facciamo un piccolo passo indietro. Secondo le ricostruzioni del quotidiano locale El Vocero, Ricky Martin avrebbe frequentato per sette mesi una persona che al momento è anonima.

Il loro rapporto sarebbe finito circa due mesi fa. La star è accusata di essersi aggirato intorno all'abitazione di questa persona e, sempre usando il condizionale, sarebbe stato visto almeno in tre diverse occasioni. La polizia, però, non l'ha mai trovato. L'accusa nei suoi confronti è molto grave. Ci sarà un processo: la prima udienza è stata fissata per il 21 luglio.

