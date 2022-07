Lino Banfi, "come voglio morire": la straziante richiesta a Papa Francesco

Francesco Fredella 06 luglio 2022 a

Stavolta le parole di Lino Banfi non fanno ridere, ma sono strazianti. L'attore pugliese, da sempre sul piccolo schermo con film e fiction, torna a parlare di Lucia, sua moglie, affetta da una malattia da alcuni anni. Lino si sta dedicando tantissimo a lei. “Ho chiesto a Papa Francesco di farmi morire insieme a mia moglie, mano nella mano”, racconta a Fanpage. Il nonno d'Italia, insomma, rivela di aver scritto una lettera a Papa Francesco esprimendo il desiderio di sua moglie Lucia Zagaria.

La storia d'amore tra Lino Banfi e Lucia inizia tantissimi anni fa, nelle strade di Canosa di Puglia (il paese d'origine di entrambi). Lei parrucchiera, lui aspirante attore. Talentuoso e determinato. Il matrimonio viene celebrato all'alba in una piccola chiesa del paese nel 1962. I due, subito dopo, vanno via. Lino e Lucia non avrebbero mai immaginato il grande successo al cinema e in tv. "Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demolisce più" raccontò l'attore. Lucia Zagaria si è ammalata di Alzheimer e Lino le è stato sempre vicino. Senza lasciarla sola un attimo.

La lettera al Papa viene pubblicata dal settimanale Intimità. "Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita", racconta l'attore. Non è la prima volta che, a cuore aperto, parla della malattia di sua moglie. E lo fa con le lacrime agli occhi. Un grande amore, unico.

