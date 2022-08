Maria De Filippi: "Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv". Ecco cosa è successo

12 agosto 2022 a

I telespettatori di Tu si que vales vedranno con i loro occhi come si trasforma Maria De Filippi quando si infuria. Non adesso, ma a settembre quando Mediaset manderà in onda la puntata. Non ci sarà alcun taglio e tutti potranno capire come si è sentita la "Signora della tv" ad essere presa in giro. Cosa è successo lo racconta la stessa De Filippi al settimanale Oggi che l'ha intervistata. "Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in televisione ma fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv".

Poi Maria De Filippi si è pentita, ma la sua vera natura, dice a Oggi, è di essere "selvatica, istintiva e vera". "“Mi faccio commuovere da chi mi chiede aiuto sciorinandomi i drammi che attraversa", ammette la la conduttrice di Canale5. Io puntualmente ci credo e quando scopro di essere stata gabbata mi infurio". E la sfuriata questa volta è stata ripresa dalle telecamere.