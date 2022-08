Sanda Milo, l'orrore del suo ex: "Estremo e violento, ecco le ferite sul mio corpo"

Francesco Fredella 30 agosto 2022 a

E’ stata la “Musa” ispiratrice di Federico Fellini, il regista de La dolce vita. Adesso Sandra Milo, una delle attrici più amate di sempre, torna a raccontarsi. E lo fa in una lunga intervista al magazine Gente. “Ho avuto amori estremi. Anche violenti sono stati. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore”, dice.

Una vita piena di soddisfazioni, ma anche tanti problemi. Sandra Milo si è sposata tre volte. Aveva 15 anni, era una ragazzina, quando ha sposato il Marchese Cesare Rodighiero, ma il matrimonio dopo poco tempo è stato annullato dalla Sacra Rota. Subito dopo ha sposato Moris Ergas (da quella relazione è nata Debora, inviata de La vita in diretta). E poi la terza volta quando ha detto sì a Ottavio De Lollis (da questa storia sono nati Ciro e Azzurra).

La Milo nella lunga intervista a Gente ha parlato anche delle sue amiche di avventura nel programma Sky “Quelle brave ragazze”. “Loro hanno avuto un solo uomo, hanno conosciuto subito il loro grande, amore, sono diverse da me. Orietta felice e dritta per la sua strada. Mara, tenera e forte è come se avesse dentro un piccolo dolore quotidiano”, dice. Poi la confessione più dura. “È stata dura crescere tre figli da sola”, puntualizza. “Ma c’è del bello anche nella rinuncia, se la fai per le persone che ami".