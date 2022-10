Michielin, "resistenza" contro la Meloni? Eccola: la foto che spazza via la cantante

03 ottobre 2022 a

Che la Resistenza abbia inizio, diceva a gran voce solo qualche giorno fa Francesca Michielin. La cantante non ha preso bene la vittoria di Giorgia Meloni, al punto di invocare la "resistenza". Ma oggi, con la leader di Fratelli d'Italia e il centrodestra verso il governo, la resistenza dov'è finita? O meglio, da dove è iniziata? A guardare la foto di Dagospia sembra che l'artista abbia gettato la spugna e alla resistenza abbia preferito le passerelle dell'alta moda milanese.

Immortalata da Dago alla sfilata di Moschino, la cantante siede di fianco ad altre icone del proletariato nazionale e internazionale: Chiara Ferragni, Alessandra Ambrosio e Heidi Klum. Il titolo dello scatto? "La dura resistenza della Michielin alla Meloni inizia alla sfilata di Moschino". Già qualche giorno fa a rispondere alla Michielin ci aveva pensato Giuseppe Cruciani.

"Si ridicolizzano da soli parlando di resistenza - aveva detto il conduttore de La Zanzara in merito a quei vip scesi in campo contro il centrodestra -. La resistenza è una cosa seria. Dove va a fare resistenza la Michielin? A XFactor? Come la fa la resistenza? Sui tappeti delle sfilate? Dove fa la resistenza?". Un'uscita che si è dimostrata profetica: la Michielin ha deciso di iniziare la resistenza proprio sulle passerelle. E perché no, magari per l'occasione, indossando qualche capo firmato.