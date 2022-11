Costanzo-choc: "Era sposata. Stavo per finire in galera". Quando con l'amante...

17 novembre 2022 a

Ha rischiato di finire in carcere, Maurizio Costanzo, e lo ha fatto per amore. Il decano dei giornalisti italiani, il conduttore del talk più longevo nella storia della televisione italiana, l'uomo che con il suo Show ha inventato un format capace di mescolare alto e basso, informazione, politica, intrattenimento e fenomeni trash, intervistato dal settimanale Nuovo ha svelato alcune delle pagine più impensabili della sua tumultuosa vita sentimentale.

A partire dalla relazione con una signora sposata, in anni in cui l'adulterio era ancora un reato: "Eravamo insieme a casa mia e fummo sorpresi dalla polizia che cercava le prove della nostra ‘colpa’…", ricorda il marito di Maria De Filippi. Pur colti in flagrante, "ce la cavammo perché fortunatamente, al momento dell’irruzione, eravamo vestiti e il letto non era caldo…" Gli agenti, dopo l'irruzione in casa, "hanno frugato anche tra le lenzuola…", ma non hanno trovato nulla. Un "reato", oggi possiamo usare le virgolette, fortunatamente finito in prescrizione.

Il suo presente e il suo futuro si chiama Maria, un rapporto formidabile nato prima a livello professionale quasi trent'anni fa e poi diventato velocemente una solidissima unione sentimentale. "L’idea di separarmi da mia moglie non mi ha mai sfiorato nemmeno alla lontana…", mette in chiaro Costanzo. "Per me lei è vita…", prosegue passando poi a un "freddo" giudizio televisivo: "C’è posta per te è il suo migliore show…Un talk molto ben fatto…"