Ilary Blasi-Totti, il video rovinoso: "Vattene affan***", ora si capisce tutto

21 novembre 2022 a

Fermi tutti, perché all'affaire Francesco Totti-Ilary Blasi, la loro burrascosa separazione, va aggiunto un nuovo capitolo. Un video, di qualche tempo fa, che riletto e rivisto con il senno di poi - oggi che i due si danno battaglia in tribunale - potrebbe acquistare un senso completamente diverso.

La crisi di coppia sarebbe iniziata infatti nell'inverno del 2021, o quanto meno in quei giorni si sarebbe aggravata in modo irreversibile, almeno stando a quanto hanno fatto trapelare alcune fonti vicine alla coppia. E quasi per certo, si è appreso in queste tribolate settimane, proprio in quel periodo l'ex capitano della Roma avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, la sua attuale compagna.

E così, ecco rimbalzare in particolare sui social un video che risale proprio al San Valentino del 2021, pieno inverno insomma. Un video che ai tempi aveva pubblicato la stessa Ilary Blasi sul suo profilo Instagram. Nelle immagini, ecco che Totti reagisce ironicamente al regalo ricevuto dalla ex moglie per la festa degli innamorati: si trattava di un mazzo di fiori finto e di alcuni Baci Perugina. "Ma vattene aff***!", tuonava Totti, certo con un sorriso. Insomma, il regalo per certo non era stato apprezzato. Ma forse, ora, è lecito immaginarsi che quella reazione in un qualche modo anticipasse il brutto finale della storia. O almeno questo è quanto pensano in molti...