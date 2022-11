Jasmine Carrisi, la foto hot? Occhio al dettaglio: i rosiconi esplodono

22 novembre 2022 a

Una "rivoluzione" che, però, non convince tutti. La rivoluzione è quella firmata Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi che sta lanciando la sua carriera nel mondo della musica e che sui suoi profili social vanta già milioni di seguaci. La rivoluzione, in questo caso, non riguarda la sua vita artistica, ma il look.

Recentemente infatti Jasmine ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, il castano, abbandonando il biondo con cui eravamo abituati a vederla. Ma poco tempo dopo, Jasmine Carrisi è tornata alla vecchia passione, ovvero al biondo. Al quale però ha aggiunto una frangia che, però, non è piaciuta a tutti i suoi seguaci. I quali la hanno criticata, in modo un poco spietato e per certo fuori luogo.

"Molto meglio al naturale", scriveva uno. E un altro, ancor più cattivo: "Sarebbe molto più bella senza extensions e fillers alle labbra... mannaggia a ste dipendenze!". E molti altri follower hanno pensato bene di criticarla, anche se Jasmine è bella come sempre, e molto affascinante. E insomma, quando i capelli ricresceranno chissà se abbandonerà la frangia, una frangia molto corta.

Ai cambi di look, la figlia di Al Bano, comunque ci ha abituato da tempo. Lo scorso anno, in occasione del lancio del disco Mezzanotte, in prossimità di Capodanno, aveva sfoggiato per la prima volta quel biondo che la ha accompagnata per tutti gli ultimi dodici mesi (o quasi).