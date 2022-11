Ballando con le Stelle, Lucarelli scatenata: "Studia la storia e la lingua italiana"

26 novembre 2022 a

Non si ferma lo scontro tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli che sta accompagnando ormai da qualche ora l'attesa per la puntata di Ballando con le stelle di questa sera. La giornalista non le manda certo a dire e non accetta gli attacchi della Smith che ha espresso dubbi sulle competenze della Lucarelli per giudicare i concorrenti del talent show di Rai Uno. "Mi sono rotta le scatole di subire la sua incomprensibile e mai ricambiata maleducazione, maleducazione che non mi risparmia neppure in settimane per me complicate" denuncia Selvaggia, che dal suo profilo condivide l'intervista rilasciata a DavideMaggio.

Poi l'affondo: "La Smith, sabato scorso, è stata capace di prendere la parola per dire che nel mondo della danza, in caso di atteggiamento sbagliato, c’è sempre un avviso e solo dopo la squalifica. L’ha detto forse per preparare il terreno a un suo eventuale rientro, che forse peró è stato bloccato dalla Rai come ho letto da qualche parte. Forse le sfugge la differenza tra un atteggiamento sbagliato nella danza e uno nella società civile, specie se ha a che fare con l’apologia del fascismo. Mourinho dice: “Se sai solo di calcio, non sai niente di calcio”. Ecco, forse è ora che Carolyn impari che “se sai solo di danza, non sai niente di danza”.

A questo punto la Lucarelli decide di rincarare la dose: "Le farebbe bene studiare i libri di storia, oltre quelli di lingua italiana". Insomma lo scontro non accenna a chiudersi e a Ballando con le stelle di certo ne vedremo delle belle.