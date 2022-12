Ballando, la madre di Egger ribalta tutto: "Non ha vissuto in strada"

01 dicembre 2022 a

A Ballando con le Stelle è esploso anche il caso di Alessandro Egger. L'ex bimbo, volto noto delle barrette Kinder, ha parlato di un'infanzia difficile accusando la madre e affermando di non aver più contatti con lei da tempo.

Ma adesso, come riporta Novella 2000, c'è la risposta della madre di Egger che ribalta un po' il quadro della faccenda e risponde per le rime al figlio che ha rivelato tutto davanti alle telecamere: "Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti". Il concorrente di Ballando con le stelle aveva usato queste parole per parlare del suo rapporto con la madre: "Mi ha accompagnato fuori dalla porta. Non mi piace parlare in maniera negativa di nessuno, il nostro è un rapporto che non esiste. Credo abbia deciso di vivere senza di me, e io l’ho accettato finalmente".

Ma di certo le parole della madre a FanPage cambiano relativamente il quadro della situazione: tra i due c'è qualcosa da risolvere e magari un chiarimento potrebbe servire a ritrovare quel rapporto che li portò a partecipare insieme a Pechino Express nel 2017.