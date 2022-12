Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: "Ecco in che condizioni sono"

02 dicembre 2022 a

“Io sono senza voce, arrivo al venerdì in queste condizioni…”: Serena Bortone ha aperto così la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda questo pomeriggio su Rai 1. Subito dopo, la conduttrice ha presentato i suoi ospiti Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Francesco Oppini e Laura Freddi. Il musicista e il giornalista sportivo, tra l’altro, sono stati ripresi dalla Bortone durante la sigla per il modo di muoversi in studio: “Mi fate venire il mal di mare per come vi muovete. Sciocchini”.

Quella di oggi, comunque, non è stata una puntata facile per la presentatrice, proprio per via dei suoi problemi di voce. Nel corso della trasmissione sono intervenuti come ospiti anche le attrici Claudia Pandolfi e Paola Pitagora e lo scrittore Francesco Cicconetti. La Pitagora, in particolare, ha una lunga carriera all’attivo e ha lavorato con molti mostri sacri del cinema e della tv italiani come Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà.

Parlando del suo rapporto con la Carrà, l’attrice ha raccontato: “Era già… Ascoltava musica in camerino, si gasa, era allegra e talentuosa. Amiche nel senso di frequentarci fuori non lo siamo state ma c’è sempre stato un bellissimo rapporto, cordiale”. “Si intuiva già il suo carisma, che momenti e genialità”, ha aggiunto la Bortone.