Domenica In, Mara Venier travolta prima della diretta. "Alla fine è arrivato"

Una pessima notizia funesta la vigilia di Domenica In. In casa di Mara Venier alla fine è arrivato il Covid: il marito della conduttrice di Rai 1 Nicola Carraro è risultato positivo al coronavirus e l'inquietudine di Zia Mara è legata ai problemi di salute ai polmoni avute in passato dall'8enne, di fatto appartenente alla cosiddetta fascia a rischio dei "fragili".

Ad annunciare la nuova battaglia è stata la stessa Venier, che sulla propria pagina Instagram ha condiviso la foto mandatale da Carraro da Santo Domingo, dove l'imprenditore si trova attualmente e dove ha scoperto di essere positivo. Il marito della Venier è sorridente e si mostra pieno di forze, anche per rassicurare Mara, che però è sopraffatta da un senso di comprensibile timore. "Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo".

Lo stesso Carraro ha confermato a sua volta: "Ebbene si, pur essendo stato super attento ho preso il Covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori e ora mi guardo mia Moglie". A seguire Carraro, come lasciato intendere dalla stessa conduttrice di Domenica In, c'è un luminare come il professor Francesco Le Foche, immunologo di vaglia.