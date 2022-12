Sanremo, "una coincidenza?": il cantante che torna col governo di destra

04 dicembre 2022 a

Il Festival di Sanremo 2023 è ancora lontano nel tempo, eppure già sono iniziate le polemiche. Tutto nella norma, anzi sarebbe stato strano il contrario. Stavolta è bastato l’annuncio di Amadeus, che al Tg1 ha svelato i big in gara nella prossima edizione (e che big), per scatenare qualche commento sui social con sfondo politico, ovviamente tra il serio e il faceto.

E così con un’ironia un po’ ambigua Luca Misculin, giornalista del Post, ha dato il via alle danze: “Torna la destra al governo e Ultimo viene incluso fra i partecipanti a Sanremo, solo una coincidenza?”. Un commento che ha raccolto subito un migliaio di “mi piace”, d’altronde il caso-Ultimo è stato a suo tempo clamoroso. Era il 2019 quando il noto cantante si sentiva praticamente già vincitore di Sanremo e invece finì alle spalle dell’allora semi-sconosciuto Mahmood. Quest’ultimo ha poi avuto una brillante carriera, che lo ha portato a rivincere Sanremo in coppia con Blanco proprio nel 2022.

Adesso Ultimo avrà l’opportunità di rifarsi, e qualcuno - come Misculin - si chiede se il cambio di governo c’entri qualcosa con il suo reintegro al Festival (non si era comportato benissimo dopo la sconfitta, ndr). Tra l’altro si ricorda l’intervento di Matteo Salvini: “Mahmood, mah, la canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?”. Insomma, non è Sanremo senza un po’ di polemica, anche a sfondo politico.