Luca Kessisoglu "via di casa": finito il matrimonio con Sabrina Donadei?

Il 2022 passerà alla storia, dal punto di vista del gossip, come l’anno della fine dei matrimoni vip. Stando a quanto svelato da Alberto Dandolo nell’ultimo numero del settimanale Oggi, anche Luca Kessisoglu e Sabrina Donadei sarebbero arrivati al capolinea. L’esperto di gossip e retroscena televisivi sostiene che i due vivano in case separate a Milano ormai da mesi.

Sarebbero però rimasti vicini, a livello abitativo, per “preservare la serenità dell’amatissima figlia Lunitta”. L’indiscrezione ha l’effetto di un fulmine a ciel sereno, dato che nulla era filtrato in precedenza. D’altronde il comico e la giornalista da sempre sono molto riservati per quanto concerne la loro vita privata. Al momento non sono arrivate conferme né smentite, quindi la notizia sui loro presunti problemi di coppia potrebbe essere fondata.

Kessisglu e Donadei sono sposati da quasi 20 anni: il matrimonio è avvenuto nel 2003, stesso anno di nascita della figlia Lunitta, che oggi ha 19 anni. Lo scorso luglio il comico genovese aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui aveva parlato del primo incontro con Donadei, avvenuto grazie a una conoscenza in comune. Paolo si fece dare il numero e invitò Sabrina a trascorrere una serata da soli, ma lei rifiutò. Successivamente la scena si è ripetuta a parti inverse, fino a quando poi non si sono ritrovati quasi per caso a una cena ed è iniziata la loro storia d’amore.