Chiara Ferragni, imbarazzo col figlio Leone: "Cosa hai in mano"

Francesco Fredella 08 dicembre 2022

Momenti di imbarazzo. Per Chiara Ferragni il fuoriprogramma è dietro l'angolo. E tutto diventa virale, social. Tra Fedez e sua moglie c'è un rapporto bellissimo e non mancano i siparietti virali. Chi segue i Ferragnez su Instagram lo sa bene. Non mancano neppure Leone e Vittoria, i due figli della coppia. Nella scenetta che ha fatto discutere nelle scorse ore, l'imprenditrice digitale ha in mano un wurstel: un dettaglio che non sfugge al piccolo Leone. Che dice: "Mamma che ha in mano il wurstel". Tutto, ovviamente, immortalato dai social. Un po' di imbarazzo non manca, ma la faccenda viene subito chiarita.

La Ferragni, infatti, non ha tra le mani un wurstel, ma un personaggio Lego con le sue sembianze. "È il suo Lego, rompiballe", dice la Ferragni parlando con Fedez. Poi continua: "Si può fraintendere, ma effettivamente è mamma che ha in mano un wurstel". Ma Fedez incalza: "La cosa che colpisce è che hai in mano un wurstel".

Alcuni giorni fa Fedez ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra le tematiche affrontate anche l'esposizione mediatica ed il "reality perenne". "Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente", ha raccontato il rapper. A mezzanotte uscirà il suo nuovo brano, che s'intitola "Crisi di Stato". E stasera per lui un altro grande impegno: la finalissima di X Factor.