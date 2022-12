Maria De Filippi, Platinette rivela: "Ho una sensazione su di lei"

09 dicembre 2022 a

Platinette elogia Maria De Filippi. La conduttrice di Amici infatti è finita al centro della rubrica curata da Platinette su Di Più. "Ho una sensazione su Maria ovvero che sia lei che abbia in mano i fili della trasmissione, anche se lei non ricopre il ruolo di conduttrice", spiega Platinette. E in effetti questo modo di condurre ha portato al successo diversi programmi, tra questi Amici, C'è Posta per Te ma anche Tu si que vales.

E Platinette rivela il segreto della De Filippi: "Sa interpretare i desideri del pubblico e dai gusti molteplici". Mauro Coruzzi infatti afferma che in Tu si que Vales ci sono esibizioni per tutti i gusti e la presenza della De Filippi nella giuria di fatto dà equilibrio al programma.

E la conduttrice a quanto pare non ha voglia di fermarsi, infatti sta già preparando la nuova stagione di C'è posta per te. Altro programma cult di Mediaset che fa uno share impressionante. Insomma la De Filippi sa rispondere alle esigenze di un pubblico variegato e sa mettere d'accordo tutti. È lei la vera regina della tv italiana. I suoi modi pacati e la sua professionalità hanno fatto la fortuna di diversi programmi che hanno fatto schizzare lo share di Canale 5 sia nelle fasce pomeridiane che nel prime time.