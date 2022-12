Uomini e Donne, "ciao amica mia": il devastante lutto

09 dicembre 2022 a

a

a

Terribile lutto a Uomini e donne. Paola d'Andrea, storica opinionista del programma di Maria De Filippi, è deceduta per un brutto male. A dare il triste annuncio, con un post pubblicato su Instagram, è stata Rosa Chiarelli, un'altra protagonista del "pubblico parlante" della trasmissione di Canale 5. La Chiarelli ha pubblicato una foto che la ritrae con la D'Andrea e ha scritto: "Ciao amica mia, ti voglio bene". Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei fan del programma

"

Paola si è spenta per un "brutto male", ha spiegato Rosy a chi le chiedeva la causa della morte dell'opinionista. Dieci anni fa, in una intervista a CalabriaMagnifica, Paola d'Andrea ha raccontato il suo esordio: "Mi arrabbiavo con la televisione dal divano. Una sera sono stata al Maurizio Costanzo Show e ho incontrato personaggi che facevano parte dell'entourage di Uomini e Donne. Sfacciatamente li ho fermati e ho chiesto di partecipare a un provino. Hanno detto sì e l'indomani ero in trasmissione. Io sono una delle persone storiche di questo programma. Ormai sono più di 15 anni che faccio parte di questo pubblico irriverente, opinionista d'assalto, qualche volta cattiva, ma solo per fare venire fuori il meglio dei ragazzi".

"Con chi dovrai fare i conti": Cristina Scuccia, avvertimento inquietante

E ancora: "Questa sono io, nel bene e nel male. Non ho nessun copione, posso piacere come non piacere, però comunque sono questa. Nella vita privata sono uguale, come appaio in televisione. Non potrei mai essere diversa".