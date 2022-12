Antonino Spinalbese, costretto a mollare la Casa: cosa gli è successo

10 dicembre 2022 a

Un problema di salute ha costretto Antonino Spinalbese a lasciare la casa del Grande Fratello vip. L’ex hair stylist ha accusato un malore qualche giorno fa e ora la situazione sembra precipitata tanto da richiedere un intervento chirurgico. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez con la quale ha avuto una figlia, Luna Marie, ha rivelato ai compagni di avere una cisti e la produzione del programma gli ha permesso di lasciare momentaneamente il gioco per farsi operare. reality show gli avrebbe concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi operare.

Non si sa esattamente quando Spinalbese lascerà Cinecittà, se già nelle prossime ore o tra qualche giorno. Ma di certo i problemi di salute dell'hairstylist hanno stravolto i piani di Alfonso Signorini e degli autori che speravano di movimentare le dinamiche del gioco con il rientro di Ginevra Lamborghini, che era molto legata ad Antonino e con il quale c'erano alcune cose da chiarire.

Della salute di Spinalbese si sa - come ha lui stesso raccontato - che ha il pancreas di un anziano. Una sindrome che riesce a tenere a bada grazie a un'alimentazione corretta e allo sport. Ma prima di questo era dovuto stare a digiuno, alimentato solo da una flebo, per non affaticare il pancreas. Solo dopo giorni di sofferenza è riuscito a integrare gli altri alimenti.